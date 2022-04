$!‘Las telenovelas no pasan de moda’, Víctor González habla sobre el fenómeno de ‘Los ricos también lloran’

Ahí, Mariana conocerá a Luis Alberto Salvatierra ( Sebastián Rulli ), uno de los solteros más cotizados, quien vive su propio drama y dolor y que, seducido por el carisma, la belleza y autenticidad de Mariana, encontrará un amor honesto. Sin embargo, ellos no contaran con los conflictos que la vida y algunas personas malvadas les pondrán en su camino.

“Es un personaje que me encantó, aunque todos los personajes tienen su grado de dificultad, pero tienes que estar muy concentrado a la hora de meterte en el papel, porque entre más concentrado estés, más cosas vas descubriendo, te vas adaptando a la esencia del personaje, debes tener la historia en la piel y en la sangre”.

“Es algo muy especial por hacer esta obra tan icónica, es una historia que todos conocemos y haber quedado en el casting, el grabarla y el que este teniendo el éxito que tiene me llena de orgullo y me toca agradecer al público por todo esto”.

-¿Encontraste algunas similitudes entre tu personalidad y la de León?-

“Creo que no, pero logré meterme en la piel del personaje y conforme íbamos avanzando se fue moldeando el personaje, pero regularmente trato de no ponerle nada mío, salvo algunos sentimientos universales, por ejemplo, el amor que siente por Daniela. Yo también siento amor, pero definitivamente no de la manera en que lo siente León.

-¿Por qué crees que era necesario volver a hacer una nueva versión de ‘Los ricos también lloran’?-

“Creo que los buenos argumentos y las buenas historias deben volverse a hacer, porque son historias que funcionan, que a la gente les gusta y por qué no hacer esta nueva versión, darle un toque nuevo, un toque nuestro en este 2022. Aquí lo interesante es que no ha pasado de moda, las novelas se siguen viendo, solo que ahora están con un tratamiento más modernizado”.

-¿Cómo ves el futuro de la televisión y las novelas, ahora con el ‘monopolio’ que tienen los servicios de streaming?-

“Muy brillante, creo que lo veo más claro que nunca. De hecho, lo veo con esta novela Los ricos también lloran, son historias que no pasan, los mexicanos somos los mejores haciendo telenovelas mexicanas, las novelas de México son famosas en el mundo, entonces yo creo que nos va a ir muy bien”.

Los ricos también lloran se transmite en el horario estelar de 21:30 horas, a través del Canal de las Estrellas, así como en la plataforma mexicana Blim.