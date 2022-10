‘PIEZAS MUY VALIOSAS’

Por sus manos han pasado piezas muy valiosas. Recalcó, por ejemplo, cómo una olla de barro de Tonalá del siglo 18 puede llegar a costar más de 100 mil dólares, lo que asegura que supera al valor de muchos artistas consumados.

“Hay más en Europa que aquí mismo”, dijo respecto a la popularidad de estas piezas, “as a aprendiendo poco a poco, esto es muy amplio, es infinito”.

“He tenido óleos de Rufino Tamayo, son piezas que valen 20 mil dólares, eso costaría hoy, o más. También he tenido piezas importantes, esculturas de Pedro Coronel, óleos de Pedro Coronel; óleos originales de José María Velasco, y muchas piezas que caen en nuestras manos y se venden”, agregó respecto a las obras de artistas mexicanos con las que ha podido comerciar.

Pero apostarle a un artista no es cosa fácil. Puede resultar arriesgado, señala. Aunque hay ocasiones en las que estas apuestas resultan muy fructíferas.

“Es una super inversión. Antes Frida Kahlo, en los años 60 no valía nada. Ahora ya está arriba de 30 millones de dólares, y no valía nada”, explicó, “es muy emocionante, me doy cuenta de que no andamos tan equivocados con invertir en el arte. Pero necesitas tener un buen guía porque no todos los artistas suben, no son buenos, no todos aportan, entonces hay inversiones. Aquí nosotros le tiramos a un artista más hecho, más serio, más formal, que no sea de hobby”.

Sobre su experiencia en eventos como ‘The Antique Show’, Tostado recalca que es un buen espacio para convivir con los colegas y que, más allá de vender, los principal en esos momentos es comprar.