‘Golpea’ huelga de guionistas a la Comic Con San Diego ¿Se cancelará?

Estudios como Marvel y Disney ya anunciaron que no llevarán talento en esta ocasión y otros más analizan si montar o no los paneles con las celebridades para dar sus adelantos.

Plataformas de streaming como Prime Video planea tener algún tipo de presencia para promocionar la segunda temporada de The Wheel of Time y The Boys: Gen V, que llegará en otoño, mientras que Apple TV aún no se ha pronunciado sobre sus planes.

La ausencia de paneles ha llevado a algunos estudios a apostar por activaciones y trucos promocionales fuera del Centro de Convenciones de San Diego para mantener el interés de los fanáticos.

Warner Bros ha decidido esperar ante la necesidad de impulsar títulos de DC como ‘Blue Beetle’ y ‘Aquaman and the Lost Kingdom’, por lo que aún tiene que pensar saltarse la convención.