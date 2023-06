Buscan reivindicar el melodrama con ‘Senda Prohibida’ en serie de VIX+

La protagonista de este drama no es la clásica indefensa q ue pelea por el amor de un hombre, sino que hace maldades que la llevan a sufrir sus propias consecuencias.

Ela Velden: Siempre es muy lindo mostrar las épocas que hemos pasado los seres humanos, son unos años muy mágicos también aquí en México, nosotros también mostramos un México de 1958 donde los cabarets eran como este lugar de punto de encuentro donde iban conectaban con otras personas se divertían veían show de cantantes. Además de los números de baile tenemos números musicales que participan con canciones de esa época, lo hacen más especial más entrañable. Los autos el México de esa época, el vestuario, las locaciones que se utilizaron para hacer la serie son bellísimas. Se hace muy especial el proyecto por el valor de producción y que logramos, no sólo de producción sino como actores al interpretarlo”.

José Manuel: Creo que para mí uno de los elementos más atractivos es el tema de la época, yo nunca había hecho algo de época. Me parecía muy importante además contar la historia de la primera telenovela que se hizo en México. Creo que esos dos factores sumados a volver a trabajar con Giselle (la productora), que además yo había tenido la oportunidad de hacer un ´proyecto con ella fueron los elementos que me motivaron a hacer este proyecto con toda la ilusión.

Raúl Méndez: En mi caso en mi carrera, agarrar un género tan vapuleado y reivindicarlo y que lo logremos me va a parecer de gran valor. Esto no es de una persona o dos sino de todo un equipo que está detrás de nosotros y los actores que estuvimos frente a la cámara y contar la historia lo más real posible.

“Yo le apuesta 3 temporadas, t e lo digo así de listo, si nos da para más, pero con 3 me conformo”, expresó Raúl.

Antes de concluir la entrevista Méndez recordó que es originario de Torreón e invitó a sus paisanos coahuilenses a que vean este proyecto.

“Yo aprovecho y me adelanto y para todos mis paisanos saltillenses a que no se pierdan de este gran proyecto que estrenamos por VIX, Senda Prohibida, sino tienen VIX contrátenlo, no solamente por nosotros sino por todo su contenido, ´pónganse las pilas y a ver ‘Senda Prohibida’”, concluyó el simpático actor.