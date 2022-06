Guillermo del Toro apuesta por un Pinocchio desobediente y contestatario

“Me interesaba mucho que no fuera a favor de las buenas costumbres y la estructura de la mayoría de los ‘ pinochos’ , que si eres desobediente es malo, este (personaje apuesta a) que es bueno ser desobediente y no seguir órdenes, yo no creo en esa transformación, creo que para ser quien eres no tienes que traicionar tu naturalez a”, dijo en la charla virtual que se realizó el 17 de junio.

Del Toro, ganador del Óscar a mejor director en 2018 por su multipremiada película “La forma del agua” dio detalles del filme que se rodó en Estados Unidos y México y aseguró que su nueva cinta “no podría ser más personal” y le importaba tocar temas como el amor, la muerte y lo que significa ser humano.

“Lo que me importa es si me conmueve, si me hace reír, si me hacer llorar, si lo entiendo; no podría ser más personal la película, evidentemente tiene que ver con la vida, la muerte, el amor, (acerca de) qué es comportarse como un títere, y qué es comportarse como un ser humano”, enfatizó.

El filme es un musical animado en la técnica del “stop motion”, situado en la Italia de Mussolini, a partir del cuento clásico de Carlo Collodi, y fue dirigido por Del Toro y el estadounidense Mark Gustafson.