‘Winter is coming’: Jon Snow tendrá su propia serie en HBO

El invierno no ha terminado en Westeros. Y es que HBO se encuentra trabajando en la primera secuela de su exitoso drama de fantasía, “Game of Thrones’. La serie se centrará en uno de los personajes favoritos de los fanáticos, Jon Snow, según datos divulgados por The Hollywood Reporter y Variety.

Kit Harington será quien repetirá el papel si el proyecto avanza. El actor fue nominado dos veces a un Emmy por su interpretación de este héroe de la Casa Stark, que lucha por defender los valores de su familia en un mundo brutal.

Cabe recordar que en la octava y última temporada de “Game of Thrones”, Jon Snow descubrió que su verdadero nombre era Aegon Targaryen, lo que lo convierte en un posible heredero del Trono de Hierro. En el final de la serie, y tras asesinar a Daenerys Targaryen, fue exiliado de Westeros y viajó al norte del Muro con los salvajes para dejar atrás su antigua vida.