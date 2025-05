¿La vas a ver? Llega este jueves a cines de México ‘Karate Kid: Leyendas’

Ralph me hizo lustrar el piso de la habitación del hotel donde estuvimos en Las Vegas (Risas). No, no, es una broma.

¿Y el encuentro con el legendario Jackie Chan?

Jackie Chan es tremendo. En la primera escena que tuvimos, la primera toma que tuve con Jackie (Chan) fue una lucha donde me pateó el estómago. Sí, así empezamos. Llegó en una camioneta, bajó del auto, estábamos en la escena de la lucha, con una coreografía determinada, viene y me dice “Voy a cambiar algunas cosas”. Me comenta del cambio, le dije que no tenía ningún problema, me dio una maceta y la maceta salió volando al estómago. Obvio que me dolió y él apenas me dijo “El ritmo es muy importante”.

¿Fue como un verdadero encuentro de cine entre Mr Miyagi y Daniel LaRusso, pero en la realidad?

Exactamente, excepto que si me hubiera salido mal, me hubieran despedido.

¿Y en la realidad? ¿Qué le dirías hoy a Mr Miyagi si fuera posible?

No sé... al verdadero Mr Miyagi, le agradecería por todas las lecciones que nos dio en el cine, no solo a mi, sino al resto del mundo. Es un personaje muy querido por las mejores razones. Lo que hizo Pat Morita, con el personaje, para mi, fue un verdadero genio.