$!Gustav Mahler: El Paso de un Titán en el Desierto

Para disfrutar de esta apuesta de Contenido Premium, colócate los audífonos y reproduce la Sinfonía No. 1 en Re mayor “Titán”, de Gustav Mahler.

Siento sus enormes pasos en mis sueños; los poderosos metales que lo anuncian. El Titán camina por Saltillo. Está en la gala de la Orquesta Filarmónica del Desierto, donde se interpretará la Sinfonía No. 1 en Re mayor “Titán”, de Gustav Mahler.

–La uno, de Mahler– me contestó el bibliotecario sonriendo con imperecedero sarcasmo.

Nuestro director artístico, el maestro Natanael Espinoza, no está ajeno a este tobogán de emociones. Mahler ha heredado directamente la responsabilidad musical en el director, atendiendo ese insólito ser de dos cabezas que fue a lo largo de su exitosa vida como director artístico de las mejores filarmónicas del mundo, y su prematura incomprendida genialidad de compositor.

En la ilustración de arriba vemos al maestro Natanael Espinoza durante uno de los últimos ensayos de la Sinfonía No. 1 en Re mayor “Titán”. Para él, este concierto, es un sueño hecho realidad.

Hablo sobre esto con Natanel Espinoza, y su voz avanza lento, como quien cruza un río brincando de piedra en piedra:

“Mahler representa un reto técnico que, contrario a lo que se pueda pensar a primera vista, es muy transparente y exquisito y eso lo convierte en una obra compleja. No deja nada a la imaginación, no concede, no permite alejarse de su concepción.

“La Sinfonía está llena de complejas solicitudes musicales que justifica cada tres compases, por ejemplo: en un pasaje de la obra solicita que las trompetas suenen a la distancia, como si el sonido viniera de lejos, de detrás de bambalinas”.