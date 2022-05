$!¿Las recuerdas, las amas o las odias? Las voces que marcaron la infancia en Saltillo

Una voz femenina anuncia la hora: seis de la mañana. Después del kikiriki también dice la temperatura; con diez grados menos no habría clases, pero tus pensamientos se interrumpen cuando imaginas a tu papá subir enojado hasta tu cuarto porque no das señales de vida.

Unas cuadras antes de llegar al colegio, retumba en el coche una voz profunda. Da ofertas sobre sillones, salas y cosas para la casa. Entonces lo dice, hace lo suyo: “Mejor que José... ja, ja, no sé”. Nunca has entrado a una mueblería en tu vida. Pero si te preguntan por una dirías que Muebles José es la indicada. La risa de ese hombre es contagiosa. En tu cabeza dices incluso la dirección y teléfonos del negocio antes de llegar a la escuela.

“La frase es de Salomón, éramos muy amigos”, recordó el locutor, “a mí me gustaba llegar a saludarlo a Muebles José, y un día me dijo: ‘Mejor que José, no sé’, muy bonita la frase”.

Don Marco Antonio Aguirre no requiere presentación. Su voz no solo es reconocida por ser la del comercial de Muebles José , sino también por su icónica participación con la Rondalla de Saltillo , entre muchos otros trabajos y obras en más de 60 años de trayectoria.

Patty Alvarado

Esta locutora ha dado voz a muchas importantes marcas, como Pinturas Berel, Magnicharters y otros, en especial en Nuevo León, pero a nivel nacional es reconocida por ser quien nos anuncia más recientes y relevantes ofertas que podemos hallar en Soriana, con quienes ha colaborado desde los 80’s.

Patty es pariente de la poeta Carmen Alardín, quien a su vez es esposa de Ramiro Garza, ícono de la radio regiomontana. Con él encontró oportunidad laboral en Multimedios, hizo cápsulas para la Lotería Nacional, conoció a grandes artistas, y comenzó a hacer comerciales para Visión Publicidad, junto a Monserrat Oliver y Adal Ramones. Después de ahí le llamaron para grabar comerciales para Soriana, hace 36 años.

“Yo siempre me he divertido en lo que he hecho y he hecho las cosas que me han gustado. He disfrutado muchísimo mi trabajo”, comentó la locutora, a quien actualmente puedes escuchar en Génesis 98.1 FM en Monterrey.