Plastic love y cómo el city pop japonés conquistó al mundo

No hace mucho, esa canción era mayormente desconocida en países de habla hispana y gran parte del planeta. Pero como ocurre con frecuencia internet se encarga de revolverlo todo y generar anacronismos y hacer las cosas más interesantes. Así, una canción ochentera que solo se escuchó en radios y karaokes japoneses se volvió viral en 2017 gracias al algoritmo de YouTube y el movimiento vaporwave (un fenómeno que explicaremos más adelante).

Todo está bien, piensas de nuevo, y al mismo tiempo una sensación en el cuerpo te provoca... ¿nostalgia? No es que quieras volver atrás, pero hay detalles, personas, emociones que prefieres atesorar con fuerza. ¿Qué es esto?, ¿por qué te sientes así?, ¿lo está provocando esta rola?

Los sonidos de sintetizadores mezclados con ese jazz te envuelven. La melodía hipnotiza ligeramente tus movimientos, porque sin darte cuenta tu cabeza ya entró en ritmo, tus hombros bailan cashi sin querer y te sorprendes chasqueando los dedos. La voz de la cantante no suena tan estruendosa como en los animes más populares, al contrario, es como si alguien familiar te animara.

Además, contrario a mis designios más fervientes, a mis círculos más cercanos no les fascina el J-pop . Pero una mañana de enero de 2022, Elí Vázquez, uno de mis mejores amigos, me mandó un enlace por WhatsApp diciéndome que tenía que escuchar una “canción japo buenísima”. Era Plastic Love.

Supongo que es así, porque a pesar de estar en otro idioma, la canción tiene este poder de conectar contigo como si te estuviera hablando directamente. Espero que sea eso y no que yo sea una especie de hikikomori (una persona que recluye de la sociedad para evitar compromisos sociales) en Latinoamérica...

Seré sincero: es una de mis canciones favoritas. Y aunque para nada es un gusto culposo, es una de esas cosas que disfruto más solo; más cuando estoy trabajando sin que nadie mire; más cuando la pantalla de la computadora me ilumina el rostro una noche cualquiera; más cuando bebo alguna cerveza y nadie está casa; más cuando caminó por los laberintos sin fin de la red. Más cuando quiero pasarla bien.

Es más bien que sin esa catástrofe bélica, no se pueden entender ciertos eventos posteriores.

No vamos a entrar en este momento a las implicaciones concretas sobre la lírica, la plástica y la experiencia estética alemana o global en torno a la producción artística derivada de la Segunda Guerra Mundial. Tampoco quiero hacer alguna suerte de apología agradeciendo que se diera un evento tan atroz solo para aplaudir el surgimiento de productos de la cultura pop. Ese sería un crimen intelectual y a todas luces reprochable

Un mensaje llevó a otro y finalmente la idea de escribir un artículo al respecto no pareció descabella. Más bien excitante y necesaria. Y seamos sinceros. No estás aquí por casualidad.

El periodico El Financiero explica a detalle que esto implicó para Japón “nunca más tener un Ejército, declarar la guerra ni aplicar una política ofensiva. ” Una acuerdo que se mantiene vigente en el artículo 9 de su Carta Magna aprobada en 1947, aunque recientemente se ha puesto sobre la mesa una discusión sobre si deben seguir con esto o no.

El ensayo realizado por el usuario STEVEM, afirma incluso que parte del dinero que Japón no podía usar en materia militar, lo destinó a la creación de tecnología impulsando así el boom del país en ese sentido.

Sin embargo la implementación de avances tecnológicos que permitieron la automatización de algunas industrias como la agrícola; se reformaron los planes de estudio; se integraron nuevas prácticas democráticas; la restructuración del zaibatsu (grupo de empresas dominantes ante de la Segunda Guerra) y el surgimiento del keiretsu (grupo de empresas dominantes después de la guerra); entre otros cambios que no platicaremos en este momento.

La palabra con la que decidió iniciar no es casualidad: encarna la idiosincrasia japonesa; armoniza pasado y presente; encaja con el contexto de la posguerra; y ha sido popularizada como algo cotidiano en la cultura pop a través de manga y anime.

No deberíamos tomar esto a la ligera. En TED Talk de 2018, la científica cognitiva Lera Boroditsky habla de cómo el lenguaje moldea la manera en la que pensamos y el dilema de si el lenguaje crea la realidad o viceversa. O si no ocurre del todo. Ella aborda temas como la relación del habla y la percepción de las cantidades; el género; los colores; el tiempo; acciones intencionales y accidentes; los detalles a los que la memoria les presta atención al recordar un evento.

Fuera de esta reflexión, seré repetitivo: la resiliencia (otra vez) no se quedó en términos conceptuales.

¿Después de Auschwitz escribir poesía es un acto de barbarie? No lo sé. Y es cierto que el futuro no todas las veces significa mejorar, ni encontrar situaciones de mayor estabilidad y las utopías son siempre inalcanzables. Pero en este caso, después de que una catástrofe como la Segunda Guerra Mundial golpeara con tanta violencia y crueldad, solo se podía seguir caminando en la espera activa de que el sol naciera de nuevo.

Me parece que uno de los diferenciadores fue justamente la relación entre el lenguaje y las condiciones físicas que le dieron a Japón esa resiliencia para enfrentar los problemas y caminar hacia el porvenir. Una situación para nada es exclusiva de la cultura pop, sino que transformó la identidad nacional y la integración de elementos culturales extranjeros (y que se relacionan definitivamente con la política Sakoku )

No quiero confundirte ni provocar lecturas erróneas. Pero nunca está de más ser transparente. Esta es solo mi opinión reductiva y arriesgada.

Arriba, cuando platicamos de las implicaciones bélicas y la posguerra, presentamos un marco general de las condiciones físicas, condiciones que la realidad puso de facto. Sin embargo, si esos elementos fueran suficientes para alcanzar un crecimiento económico como en el caso de Japón, otros países con contextos parecidos hubieran alcanzado despuntes similares. ¿Por qué no ocurrió? La respuesta es, como siempre, más complicada de lo que parece.

¿Crees que nos desviamos del tema? Creo que no. Aquí vamos.

Ella no sabía entonces que este hecho la convertiría en leyenda.

Tampoco sabía que entre las 11 canciones del disco de esta joven de 30 años, había una joya que sobresaldría de entre las demás. Lo de joya no es un adjetivo fácil: años más tarde esa misma canción se convertiría en un fenómeno viral y la cara más famosa del city pop en occidente.

Lo cierto es que se puede considerar a esta pieza como un éxito, pero no uno inesperado. La artista originaria de la prefectura de Shimane inició su carrera en 1978 y tenía cinco álbumes previos antes de Variety.

Las radios niponas tocaban la canción; en los bares se podía escuchar de fondo; la gente la cantaba en los karaokes. Pero su fama no cruzó el mar entonces; pasarían 30 años antes de que se convirtiera en la catedral del city pop en el extranjero. La misma Takeuchi, en la entrevista del Japan Times dice que en su momento le pareció imposible que, al estar escrita en japonés, la canción siquiera saliera del país.

La historia que se narra es la de una mujer que pierde al hombre que ama y aunque le sobran pretendientes no lo puede olvidar... se siente sola. Por eso ahora cree que el amor es plástico, y ya sea en la discoteca (sí, discoteca) manejando en la carretera ahora es “fría como el hielo”.

Una de las mejores entrevistas no solo respecto a la canción, sino a Takeuchi que están en la red es la publicada por el Japan Times en noviembre de 2018. Ahí la cantante revela, por ejemplo, que estaba embarazada para el momento en que Plastic Love se estaba gestando. Por eso mismo no participaba de la vorágine de excesos de la burbuja financiera.

Y aunque ahora todo queda registrado en alguna parte, no recuerdo cómo eran las cosas en los lejanos años previos a 2015. Lo comento porque recuerdo haber leído en 2013 sobre Mariya Takeuchi y Plastic Love. Incluso recuerdo haber visto un video al respecto. Sin embargo no encontré ninguna fuente que hablara sobre eso, y mi memoria confunde leer artículos en Conexión Manga y otras cosas difusas.

Así, con un panorama más desolador, un futuro incierto y zozobra, las canciones no dejaron de hablar de pasarla bien y vivir la vida urbana a tope, pero dejó de ser un movimiento tan grande.

Meses después fueron los foros de Reddit los que hicieron su magia. El 21 de junio de 2017 en el subreddit r/listentothis un usuario que ya no se encuentra activo (y por tanto no se puede saber su cuenta) publicó un link a YouTube (que tampoco se encuentra disponible) para escuchar el pegajoso éxito de Takeuchi. La publicación alcanzó 3 mil 955 votos a favor.

Plastic love ya había sido un hit, un virus en Japón. Ahora lo estaba siendo en Estados Unidos. Y que el video de Sona, así como otros supuestos videos en el primer semestre de 2017, no habría hecho sino popularizarlo más, en vez de hacer que desaparezca. Es decir, ocurrió un efecto Streisand.

Según la página Know your meme , el link que fue borrado de YouTube fue publicado por el usuario Sona, aunque tampoco alcanzó una popularidad desmedida.

Así, esta canción migró repentinamente a playlist con estética pixelada, diseño web de los noventas, sincretismo entre cultura griega y anime, letras 3D, temática ciberpunk. Playlist para just chill, compilaciones para estudiar, trabajar o pasar el rato.

La foto que aparece arriba, del lado izquierdo es la foto que terminó empleándose en Miss M, y la que terminó siendo viral años después.

Apenas en septiembre realizó los trámites para registrar los derechos de autor. Mientras que las compañías le ofrecían precios que le parecían injustos, el abogado de Levenson fue quien le aconsejó denunciar el video. Antes de que terminara 2018, YouTube confirmó el reclamo y tumbó el video.

Los fanáticos, por supuesto, se enojaron y le mandaron al responsable de todo esto mensajes de odio.

Mientras el propietario del canal y el fotógrafo intentaron negociar, las cosas quedaron estancadas por meses. De pronto, Levenson contactó a Plastic Lover para que el video volviera a estar en línea.

“Descubrí que Plastic Lover no estaba haciendo dinero con él, y la gente estaba molesta. Eventualmente dije ‘qué demonios. No me importa. Solo pon mi nombre y quito el strike’”.

Cuando el video volvió a estar disponible, en junio de 2019, ahora mostraba una estadística mayor de visitas y se convirtió otra vez en el video más popular, aunque recientemente el primer resultado que aparece en el buscador por relevancia y número de visitas es del canal Gun.