¿Hablar con Paris Hilton o comprar una bolsa Gucci? Nos unimos al ‘metaverso’ y esto fue lo que descubrimos

En la conferencia el presidente ejecutivo de Meta nos invitó a imaginar el futuro y un nuevo “reino virtual” donde no solo podríamos entretenernos, sino también trabajar, conocer amigos, salir a cenar, ir de shopping, en fin, desarrollar nuestra vida diaria, en el llamado ‘metaverso’. Y aunque en ese momento todo sonaba a película de ciencia ficción, la verdad es que el ‘metaverso’ nos queda a la vuelta de la esquina, y no solo hablamos del concepto de Zuckerberg -el cual ya tiene algunas funciones disponibles en Estados Unidos y Canadá a través de la plataforma Horizon Worlds-, sino también de otras compañías que se le han adelantado al gigante tecnológico. Y es que el término ‘metaverso’ no es un concepto del siglo XXI, ni se le atribuye a Zuckerberg, de hecho fue acuñado en 1992 por el escritor estadounidense Neal Stephenson en la novela “Snow Crash”, quien lo define como un espacio virtual, colectivo, compatible y convergente con la ‘realidad real’.