¿Habrá un nuevo T’Challa? Hermano de Chadwick Boseman aprueba la búsqueda de otro protagonista para ‘Black Panther’

En noviembre, el vicepresidente de desarrollo de Marvel, Nate Moore, reflexionó sobre la decisión de no relanzar el personaje de Boseman para las futuras películas de la franquicia durante su aparición en el podcast ‘Ringer-Verse’. “Soy bastante honesto: no verás a T’Challa en la Fase 4 del universo de Marvel”, dijo en ese momento.

Derrick le dijo a TMZ que aunque Boseman no dijo específicamente nada sobre su personaje antes de su muerte, sabe que le gustaría que su papel continuara con otro actor, ya que ‘el personaje era más grande que él’.

Sin embargo, una petición en línea ha logrado reunir más de 43 mil firmas de fanáticos que piden que el personaje continúe y no se retire. Derrick apoya la petición de Change.org, la cual fue iniciada por el crítico de cine Emmanuel ‘E-Man’ Noisette.

Moore agregó: “Cuando Chad falleció, fue una conversación real que tuvimos con el director Ryan Coogler sobre, ‘¿Qué hacemos?’ y fue una conversación rápida. No fueron semanas, fueron minutos en los que tuvimos que descubrir cómo seguir esa franquicia sin ese personaje. Porque creo que el éxito de T’Challa en el UCM... está relacionado con la actuación de Chadwick”.

“#RecastTChalla no es un llamado para reemplazar a Chadwick Boseman (Nadie podría hacer eso). Tampoco está pidiendo un reemplazo inmediato. Tampoco es un llamado a la búsqueda de que otros personajes tome el mando de ‘Black Panther’ como Shuri o cualquier otra persona “, aclaró Noisette. “Esta petición simplemente pide continuar la interpretación de T’Challa en el UCM. #RecastTChalla es un llamado a cumplir el papel que Chadwick Boseman trabajó tan duro para que el mundo viera”.

Si bien ha sido “difícil” planear el próximo “Black Panther: Wakanda Forever” sin Boseman, Moore dijo el mes pasado que “en ningún momento consideramos la posibilidad de volver a buscar a otro protagonista”.

“Black Panther: Wakanda Forever” comenzó a filmarse en junio, 10 meses después de que Boseman muriera a los 43 años luego de una batalla de cuatro años contra el cáncer de colon. En ese momento, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, le dijo a Variety que comenzar la producción de la película era “claramente muy emotivo sin” el actor. Añadió: “Lo haremos de una manera que enorgullezca a Chad”.

Coogler estaba trabajando en el guión de la secuela en el momento de la muerte de Boseman. En abril, reflexionó sobre la reestructuración de la historia sin su amigo cercano.

“Es difícil”, le dijo a The Hollywood Reporter en ese momento. “Tienes que seguir adelante cuando pierdes a tus seres queridos. Sé que Chad no hubiera querido que nos detuviéramos. Él era alguien que tenía tanto interés en el colectivo. ‘Black Panther’, esa era su película. Lo contrataron para interpretar ese papel antes de que se pensara en nadie más, antes de que me contrataran, antes de que contrataran a las actrices”.

Se espera que “Black Panther: Wakanda Forever” llegue a los cines el 11 de noviembre de 2022.