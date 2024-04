Hannah Waddingham revela que tiene claustrofobia crónica por el rodaje de sus escenas en ‘Game of Thrones’

La serie ‘Game of Thrones’ es caracterizada por retratar de una manera fiel el universo medieval y de fantasía desarrollado por George R.R. Martin , no obstante, algunos pasajes de la historia se caracterizaron por la exigencia a sus actores.

“Me ataron a una mesa de madera con correas grandes durante 10 horas [...] en esos momentos tienes que pensar, ¿sirves la pieza y sigues adelante o te acobardas y dices: ‘No, esto no es para lo que me inscribí, bla, bla, bla?’”, declaró para The Late Show.

DESPUÉS DEL SET...

Waddingham agregó que esta traumática experiencia le dejó secuelas tanto físicas como mentales, ya que sus brazos y piernas presentaron marcas por las ataduras, además de perder temporalmente su voz al estar gritando constantemente.

Asimismo confesó haber tenido “temor al agua” y desarrollar una posterior claustrofobia crónica derivada de su experiencia con el Waterboarding.