‘Hay muchos actores morenos que no hemos tenido visibilidad por una cuestión racista’: Karla Garrido, actriz que da vida a La India María

El estreno de la bioserie de Vicente Fernández “El Último Rey”, basada en el libro de la periodista argentina Olga Wornat, producida por Televisa, sigue siendo todo un éxito. Después de que concluyera la primera temporada, la segunda parte se estrenará el 16 de mayo donde veremos regresar a personajes como La India María interpretada por Karla Garrido, quien tenía una relación cercana con Vicente Fernández y se convirtió en una parte fundamental en su carrera, pues ella lo habría ayudado a llegar al Teatro Blanquita. VANGUARDIA habló con Karla Garrido sobre los retos que tuvo que superar para dar vida a este personaje tan icónico, cómo fue que logró quedarse con el papel, así como la discriminación que han sufrido los actores morenos, pues suelen tener papeles secundarios en la televisión por su color de piel. “Entré a ‘El Último Rey’ porque me parezco mucho a María Elena Velazco “La India María” y cuando platiqué con el productor Juan Osorio, hablamos mucho sobre el personaje, él me comentaba que veía en mí una vibra en los ojos igual a la de La India María y por eso pensaba que yo era la mejor para interpretar a esta actriz. Posteriormente fui desarrollando este personaje, para esto me ayudó mucho lo que la gente me contaba de ella”, comentó Karla.

“Lo más importante para mí al interpretar a ‘La India María’ fue quitarme dejar de ser perfecta, dejar de ser al cien por ciento María Elena y más que nada ser e interpretar lo que yo creo era María Elena Velazco, todo lo que estuve investigando, lo que la gente me contó, dignificarla a ella, mostrar una cara muy humana, muy divertida, muy elegante, abridora de espacios para nuevos talentos, así era María Elena Velazco. Además, La India María fue una de las primeras standuperas de nuestro país y siento que no esta tan valorada, era una mujer increíblemente talentosa”, agregó. Actriz mexicana de orígenes tlaxcaltecas, con 15 años de trayectoria artística ha colaborado en los largometrajes “Rencor Tatuado” de Julián Hernández, “Leona” de Isaac Cherem, “Dos veces tú” de Saló Azquenazi, en la ópera prima “Adrenalina” de Omar Rouge y más de 15 cortometrajes con una nominación a mejor actriz en los premios AMCI del 2016. Por su parte, en televisión ha participado en series como: “Falsos Falsificados”, “El Chema”, “Señora Acero” y “Los Minondo”. “Yo me considero una mujer mexicana antirracista que busca la felicidad en todo lo que hace, me gusta describirme así. La familia de mi papá casi todas son actores, músicos, pero muchos de ellos lo tuvieron que hacer como una segunda profesión y justo por esto mi papá me dio todo el apoyo para yo poder realizar mu carrera como mi primera opción, creo que la actuación la tengo en la sangre y aunque si me veo haciendo muchísimas otras cosas, siempre me veo actuando”, comentó sobre el inicio de su carrera artística. La también bailarina y miembro del movimiento antirracista “Poder Prieto” reflexionó un poco sobre la discriminación que han sufrido los actores de piel morena en las producciones de televisión, asignándoles papeles secundarios, algo que según Garrido ha comenzado a cambiar.

