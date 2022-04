‘Respeto el punto de vista de ellos, pero la libertad de expresión sí es importante’, Jesús Moré sobre la polémica de la serie ‘El último rey’

Basada en el libro biográfico de Vicente Fernández “El último rey”, de la periodista Olga Wornat, la serie homónima producida por Televisa y Univisión se estrenó el pasado 14 de marzo, posicionándose rápidamente como uno de los programas favoritos de los televidentes. De hecho, su primera temporada contó con 29 millones de espectadores en la primera temporada. Por ello, la segunda parte de la vida de “Chente” ya está a pocas semanas de ser estrenada (16 de mayo) y se espera sea tan exitosa como la primera.

En entrevista con VANGUARDIA, el actor Jesús Moré, quien interpreta a Gerardo Fernández en la serie, nos platicó los retos que conlleva interpretar al hijo mayor Vicente Fernández, del cual se conoce poco, sobre todo después de la polémica que rodeo la producción al no ser autorizada por la familia de “El Charro de Huentitán”.

“El último rey es de los pocos proyectos en los que no he audicionado, no estuve luchando con el papel con otros actores. El señor Juan Osorio se acerco a mí, me platicó del proyecto, del personaje, y desde que me contó la historia me pareció muy interesante, y el personaje más aún. Siempre me ha gustado elegir personajes fuertes, con carácter, llenos de matices y cuando llega a tus manos el papel de un personaje como Gerardo Fernández es innegable hacerlo”.