¡Hellmann’s perdona a Pedrito Sola!... le da segunda oportunidad de anunciarla en ‘Ventaneando’, a 16 años de su famosa confusión con McCormick (video)

Pedro compartió con la periodista Aurora Valle hace tres años que se sintió muy avergonzado por el error, comprendiendo la importancia de los anuncios comerciales en televisión.

Explicó que los pagos que tuvo que realizar como consecuencia del error fueron en forma de bonos.

“De repente me equivoco en el nombre de la mayonesa, no supe qué hacer, la imagen es horrorosa, yo no la quiero ni ver porque (me desmayo)”, expresó Pedro. A pesar de la multa y del bochorno público, lo peor para él fue ser reconocido en la calle como “Ahí va el señor de la mayonesa”, externó.