En unos días, específicamente el 21 de noviembre, se cumplirán 14 años desde el estreno de Crepúsculo, pilar de la saga homónima escrita por Stephanie Meyer. En las cintas, Robert Pattinson interpretó a Edward Cullen y logró cautivar a miles de fanáticas que esperaban una buena representación del reservado vampiro.

Sin embargo, hubo decenas de prospectos para llevar a cabo el papel, uno de ellos sería el actor británico Henry Cavill, ahora reconocido por sus protagónicos en The Witcher y Superman.

“Lo más decepcionante para mí es perder a mi Edward perfecto. Henry Cavill ahora tiene 24 años. Tengamos un momento de tranquilidad para llorar...”, habría escrito en su blog Meyer, hace algunos años, cuando solía revelar datos inéditos sobre la filmación así como otros detalles de la saga.

Antes de seleccionar a Robert Pattinson como Edward y a Kristen Stewart como Bella, Meyer consideraba que el vampiro debía ser un hombre cuya belleza lo presidiera, empero, encontró en los dos actores a la pareja ideal para interpretarlos.

Cavill sentenció que hubiera sido una interesante propuesta, en un podcast llamado Happy Sad Confused: “No sabía sobre la película. No sabía que querían elegirme e Internet no era la herramienta que es ahora, así que solo me enteré después”, dijo.

Cabe destacar que no es la primera vez y Pattinson “le gana” un papel a Cavill, quien había audicionado para interpretar a Cedric Diggory en la saga de Harry Potter, en su cuarta entrega: El Cáliz de Fuego.

“Sí, lo recuerdo, definitivamente audicioné para eso... y no lo obtuve. La audición puede haber ido bien, puede haber ido terriblemente. Estoy seguro de que alguien tiene imágenes que, con suerte, están guardadas y nunca se verán. Pero sí, no lo entendí. No estaba bien”, recordó Cavill entre risas.

