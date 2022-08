“Estoy enseñando a mis hijos sobre esto como una profesión, no como un pasatiempo. Los verdaderos artistas no tienen elección. Van a ser artistas por el resto de sus vidas”, dijo en la charla.

“Esto no es solo salir a cantar montando a caballo, que de por sí es muy difícil. Pero también queríamos hacer un espectáculo de Broadway y, al mismo tiempo, algo que tuviera mucha emoción, como el rodeo. Pero también un espectáculo muy tradicional con una perspectiva diferente.

Aseguró que este espectáculo es de emoción, c anto y entretenimiento al nivel de lo que se realiza en Hollywood.

“Me tomó dos años hacer que este espectáculo sucediera. Hay mucha gente involucrada, como un productor del Cirque Du Soleil, por ejemplo. Luces que no se habían utilizado antes en este tipo de espectáculo”, contó el productor.

COMPAÑEROS Y FAMILIA

Sobre trabajar con ellos en el escenario y durante giras extenuantes, dijo que intenta enseñarles la profesión de manera comprometida.

Sin titubeos, dijo que no cambiaría su formación como artista, “en mi experiencia, desarrollé mi oficio, mi forma de hacer arte, a un nivel donde todas las cosas que hago a diario tienen que ver con la música, o el mundo del espectáculo. Me encanta y no cambiaré nada”.