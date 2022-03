Hijo de Vicente Fernández habría golpeado a Juan Gabriel con una pistola, afirma la periodista Olga Wornat

La bioserie “El Último Rey: El Hijo del Pueblo” sigue dando de qué hablar, y no solo por la polémica situación legal que enfrenta Televisa con la dinastía Fernández, sino por los hechos que ha ido revelando tanto la serie como el libro escrito por la periodista argentina Olga Wornat. Este miércoles, en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Wornat habló más a fondo sobre las acusaciones de Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, así como de los muchos secretos que relata en su publicación.

“En cuanto a ventas todavía no lo sé, sé que son muchas las ventas pero todavía no lo sé”, respondió tajante Olga ante la pregunta de Infante sobre el éxito en ventas del libro. La escritora aseguró que lamentaba mucho que la familia no estuviera de acuerdo con la biografía, sin embargo destacó que para ella fue un homenaje tanto para Vicente Fernández como para su madre, quien era una gran fanática de la música ranchera.