¡Todo para su hijo Bear! Reportan que Liam Payne dejó su fortuna millonaria sin testamento

Dado que Payne no redactó un testamento, la administración de su herencia recayó en su expareja , la también cantante Cheryl Cole, madre de su hijo, y en el abogado Richard Bray, quienes se encargarán de gestionar los bienes, informó Daily Mail.

Aunque ya pasaron 7 meses de la tragedia que tomó por sorpresa al mundo y a las fanáticas de One Direction sobre la muerte de Liam Payne sin embargo no han terminado los temas relacionados a la estrella británica. Ya que trascendió que el cantante dejó sin testamento su fortuna de cerca de 32 millones de dólares .

¿QUÉ PASÓ CON EL HIJO DE LIAM PAYNE?

Conforme a las leyes de sucesión intestadas del Reino Unido, el patrimonio será transmitido exclusivamente a Bear, lo que deja fuera de cualquier futuro reclamo a Kate Cassidy, exprometida de Payne, quien había expresado públicamente su deseo de casarse con él.

El patrimonio inicial de Liam Payne ascendía a 28.6 millones de libras, pero tras cubrir deudas y gastos, se redujo a los 24.3 millones.

En sus perfiles de redes sociales, Cheryl expresó su dolor por la pérdida del ex integrante de One Direction y su preocupación por el futuro de su hijo. “Liam no solo era una estrella del pop, era un hijo, un hermano, un tío, un querido amigo y un padre para nuestro hijo”, escribió.