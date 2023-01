Hijo mayor de Aracely Arámbula y Luis Miguel cumple 16 años

La ausencia del cantante en la vida de sus dos hijos menores siempre ha sido un tema muy polémico, pues no sólo ha limitado todo tipo de contacto, tampoco se encarga de sus gastos, ya que en varias ocasiones “La Chule” , como es llamada de cariño, ha asegurado que ella es quien cubre al cien por ciento todas las necesidades de sus retoños.

Miguel , el hijo mayor de Aracely Arámbula y Luis Miguel cumplió este fin de semana 16 años, y a pesar de que el joven no ha tenido una relación sólida con su padre, la actriz se encargó de que este día no pase desapercibido.

Aunque esta información no ha sido confirmada ni por la actriz ni por sus abogados, lo que sí ha expresado es la preocupación de que Miguel y Danie l crezcan lejos de su papá, y en alguna ocasión hasta le mandó un mensaje a su ex pareja para que reflexionara sobre la actitud que ha tomado:

“Preferiría compartir más tiempo con la familia; el tiempo no regresa. Yo le diría que tomara ese bálsamo de amor y de la manera más amorosa que no se pierda esos momentos con ellos, conmigo no, es con ellos”, escribió.