Hilary Duff y Nick Carter dedican emotiva despedida a Aaron Carter

“Mi corazón se ha roto hoy. Aunque mi hermano y yo hemos tenido una relación complicada, mi amor por él nunca se ha desvanecido” , escribió el cantante. “Siempre me he aferrado a la esperanza de que, de alguna manera, algún día quiera caminar por un camino saludable y, finalmente, encontrar la ayuda que tanto necesitaba. A veces queremos culpar a alguien o algo por una pérdida. Pero la verdad es que la adicción y la enfermedad mental son los verdaderos villanos aquí” , aseguró Carter en su publicación.

Mientras que en Twitter, Aaron reaccionó a la solicitud: “Así que mi hermano acaba de recibir una orden de restricción en mi contra. Y me acaban de entregar jajaja. Cuídate. @NickCarter hemos terminado de por vida”, continuó. “No lo he visto en cuatro años. Y no tengo la intención de hacerlo... Estoy asombrado por las acusaciones que se hacen en mi contra y no le deseo daño a nadie, especialmente a mi familia”.

En ese mismo año se reveló en medios de comunicación como CNN que fue diagnosticado con trastorno de personalidad múltiple, esquizofrenia, ansiedad aguda y depresión maníaca.

“MI YO ADOLESCENTE TE AMABA PROFUNDAMENTE”

Por otra parte, la actriz Hilary Duff también tomó sus redes sociales para mandar un mensaje de despedida.

“Para Aaron, lamento profundamente que la vida haya sido tan dura para ti y que hayas tenido que luchar frente a todo el mundo. Tenías un encanto que era absolutamente efervescente... muchacho, mi yo adolescente te amaba profundamente. Envío amor a su familia en este momento. Descansa tranquilo”, escribió la actriz de How I Met Your Mother.