How I Met Your Father: publican la primera imagen oficial de la serie de TV con Hillary Duff

Hulu difundió la primera imagen oficial con todos los protagonistas principales de How I Met Your Father, la serie de TV con Hilary Duff basada en la serie de culto How I Met Your Mother.

El proyecto está actualmente en producción y para realizarlo se está utilizando la tecnología The Infinity, elaborada por Industrial Light and Magic.

Gracias a esta tecnología, utilizada también en The Mandalorian, los trabajos sobre el set de Burbank pueden proceder sin que la producción salga de los estudios de producción.

TE PUEDE INTERESAR

Seul quiere convertirse en la primera ciudad en entrar en el Metaverso

How I Met Your Father está escrito por Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, y tiene como protagonista a Sophie (Hillary Duff) que cuenta a su hijo como ha conocido a su padre.

Es una historia que trae a los protagonistas de regreso a 2021, un período en el que Sophie junto con sus amigos Jesse (Lowell), Valentina (Francia Raisa), Charlie (Tom Ainsley), Ellen (Tien Tran) y Sid (Suraj Sharma) fueron con la intención de descubrir quiénes eran, qué querían de la vida y cómo podían enamorarse en la era de las aplicaciones de citas.

How I Met Your Mother se desarrolló de 2005 a 2014 y actualmente está disponible en Netflix.