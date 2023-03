‘Huesera’, el terror de ser mamá; entrevista con la actriz norteña Natalia Solián

‘Huesera’ es eso, una cinta que convierte la maternidad en una película de terror. Una historia que se detiene a mostrar esa parte oscura de la que nadie habla. Y es que los demonios que hay que enfrentar quizá no son los habituales del género, pero cuando les ponen cara, cuando los ves caminando, retorciéndose y van creciendo a la par de tu vientre, son bastante intimidantes: El miedo a lo desconocido, el peso de crear tu propia familia, la idea de no salirte de un rol de género, el cumplir con una expectativa social, el no salirte de los estereotipos impuestos a la feminidad y además de la incertidumbre, la angustia, la culpa y el terror de cargar encima con una vida que depende completamente de ti.

Valeria ( Natalia Solián ) no es la protagonista del cuento de hadas que a las niñas les recitan para irlas educando en la maternidad, en un guion que, llegado el momento, tienen que cumplir a cabalidad. En “Huesera”, Valeria no es una mamá modelo, no se parece a la de los comerciales o los melodramas. Ella rompe con la “bendición” que supone la “dulce espera” y destruye a martillazos la romantización del hecho de convertirse en madre. En esta película, ella es una mamá en construcción bastante atormentada, desobediente, temerosa, insegura, aterrada y con demonios que se hacen presentes y salen de la oscuridad cuando se entera que algo le crece por dentro.

Al entrevistar a Natalia, me pregunto por qué tan pronto sale a relucir esa conexión de la protagonista con su personaje y cómo influyó en su vida personal. Una posible respuesta es que ‘Huesera’ es un filme que más que respuestas, lanza preguntas. No por nada, durante una de sus exhibiciones en Ciudad de México, el público tardó en levantarse de sus asientos cuando terminaron los créditos, hubo un silencio total, parecía que todos estaban en estado de shock. Seguro estaban procesándola, asimilando que pasó, cuestionándose cosas que daban por hecho. Ese mismo proceso lo vivió Natalia, pero del otro lado de la pantalla, cuando le puso rostro a Valeria: “Cuando me contaron la historia, lo que me emocionaba mucho de Huesera es que ‘el monstruo’ termina siendo ella misma. Toda esta odisea que atraviesa el personaje, todas esas cosas terribles que pasan alrededor suyo, la impulsan a ver hacia adentro. Las criaturas que la acechan la arrastran a ver quién es ella realidad, a mirarse y confrontarse consigo misma. Por eso creo que la película podría parecer anticlimática, porque no está poniendo el elemento sobrenatural o demoníaco en el exterior, sino que eso que hace sufrir a la protagonista, eso con lo que se está confrontando, es algo que está en ella misma. Es curioso, porque se trata de un proceso que todos califican de entrañable, pero que en esta película se convierte en todo lo contrario. Estoy hablando del hecho de parir un hijo”.

Y aunque apenas estamos entrando en materia del proceso creativo de este filme que se levantó y tomó vuelo por la voluntad de una directora egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica de la Ciudad de México, quien gracias a este trabajo se embolsó dos premios en el Festival Internacional de cine de Tribeca de Nueva York: A la Mejor Nueva Dirección Narrativa y el Premio Nora Ephron, que reconoce a directoras y guionistas “con una voz distinta”, nuestra protagonista empieza por el final, resumiendo lo que esta película significa para su carrera y su vida: “Algo que me dejó Huesera, es justo la capacidad de darme cuenta que la maternidad es grandiosa, es hermosa y lo mejor que me pudo pasar en la vida. Porque al fin pude reconocer, sin sentirme culpable, que también tiene cosas terribles, desgastantes y atroces. La maternidad te despoja de mucho de lo que eres y te transforma, te convierte en un nuevo ser, te vuelve a reconstruir. Yo no soy la misma desde que di a luz, pero puedo asegurar que esta película me ha llevado a tener un proceso de entendimiento y acercamiento con Juliana, mi hija, y también conmigo misma. Ha sido muy bonito porque mi pequeña y yo nos hemos hecho más amigas y eso es algo brutal, porque de pronto parecería que es una película que niega la maternidad, pero para mí ha sido todo lo contrario”.

La película no es un trabajo comercial que pueda resumirse de manera sencilla, pero todos estos cuestionamientos están en el aire y los espectadores van armando ese rompecabezas mientras la protagonista se truena los dedos, se queda la noche en vela, tiene visiones y se siente cada vez más distanciada de su marido (Alfonso Dosal), su familia y esos nueve meses que se le hacen eternos y asfixiantes: “La maternidad no es pura belleza, también es atroz y esta película muestra que se vale tener miedo, se vale dudar, se vale cuestionar. Imagínate que ese hijo que vas a tener, te dicen que va a ser lo mejor que te va a pasar en la vida y termina siendo algo a lo que le tienes miedo. Ese bebé angelical se vuelve una especie de monstruo, algo que te lleva a sentir incertidumbre y dices ‘esto no será fácil, va a estar cabrón’. De pronto te entran las dudas y no sabes si vas a dar el ancho, si vas a ser buena mamá, si te vas a poder ajustar a los roles de género que ya están como muy impuestos. Mi personaje viene de una familia muy tradicional que llevan tiempo presionando para que sea mamá, porque era la chica rebelde, bisexual y punk de la familia, a la que que no le gustaban los niños y no se veía interesada en formar un hogar tradicional y de pronto cumplir con ese rol, la atormenta mucho”.

En la vida real, la maternidad tuvo un rol muy diferente en la vida de la actriz y aunque es madre soltera y la noticia de su embarazo le llegó cuando era muy joven, ella estaba muy segura de que sacaría la garra necesaria para educar, ser cómplice y caminar de la mano de su hija Juliana: “ Fíjate que el hecho de convertirme en mamá fue un deseo que siempre tuve muy adentro de de mí. Estaba ya muy posicionado en mi mente desde niñita. Desde pequeña quería ser mamá, no sé si eso tiene que ver con una construcción social, pero siempre fui muy maternal con mis primos chiquitos, jugué un montón a las muñecas y me encantaba ese mundo de la pañalera y los biberoncitos. Al contrario de mi personaje, la maternidad la tuve muy latente, nunca me lo cuestioné y cuando me pasó, a pesar de que yo era muy joven, que apenas había terminado la carrera y estaba sola, me sentía muy fuerte para defenderme en ese sentido, para sacar adelante a mi hija”.

Igual que todos los que han entrado a ver esta cinta, a Natalia también la ha sacudido y la han llevado a cuestionar las injusticias, la violencia y el sometimiento que el machismo ha normalizado: “A las mujeres siempre nos ha tocado cargar con un peso doble y siempre se nos estigmatiza por encima de los hombres. Si un papá deja a su familia, después de un tiempo se le perdona y puede rehacer su vida con mucha facilidad y sin que nadie lo señale como un mal padre. Ellos pueden volverse a construir su vida, tener otros hijos y nadie hablará de su pasado, a nadie le importa de dónde viene o su historia de vida con otras mujeres. Pero una mujer que se atreva a hacer la mitad de eso, va a cargar con los señalamientos de por vida, va a ser vista como un monstruo. No por nada, la gente que ve la película se pone muy incómoda. Es muy interesante ver los mensajes en redes sociales que linchan al personaje, a su directora y al elenco. Nos cuestionan el cómo nos atrevimos a contar una historia así. Esta película no deja indiferente a nadie, o la amas o la odias. Es una obra sobre la que la gente se proyecta porque no es una película panfletaria, a mí me gustó mucho que el guion que no tiene una postura definitiva, tampoco está aleccionando de sí debemos o no tener hijos. Lo que sí hace, es que plantea una discusión, abre la puerta para que volteemos a ver otro tipo de personajes que normalmente no se retratan. Te muestra alguien que tomó una decisión diferente y alguien que está sufriendo y la está pasando horrible por no cumplir ciertas reglas atribuidas a su género y por no ceder a la presión social”.

PASOS AGIGANTADOS

Natalia Solián ha hecho carrera en el teatro y ahora da pasos agigantados y va cobrando notoriedad en la pantalla grande. Su cara resulta familiar porque viene de dar vida a otro personaje que le costó asimilar y entender, pero que retrató con verosimilitud y lo vistió con verdad y dignidad a pesar de tratarse de una “buchona”, una mujer que es la amante de un hombre dedicado al crimen organizado. Se trata de la serie ‘Somos’ que lanzó la plataforma Netflix y que retrata el drama vivido en Coahuila, cuando el narco aterrorizó y casi desapareció en 2011 a una población completa y que es conocida como ‘La Masacre de Allende’.

En esta serie, hubo otra mujer que estuvo involucrada en la dirección, la reconocida cineasta Mariana Chenillo, quien además contó con la pluma de las escritoras Fernanda Melchor y Monika Revilla en el guion. Este equipo le dio visibilidad a los personajes femeninos y no permitieron que fueran revictimizados. Sobre las alianzas con otras creadoras, que en su carrera han resultado fructíferas y alentadoras, Natalia tiene claro que trabajar con otras mujeres es un proceso que la hace sentir segura, comprendida y escuchada: “Hacer la película de la mano de Michelle resultó en un proceso que tuvo mucho acompañamiento. Yo nunca había sentido tanta confianza, por lo tanto nunca me había sentido tan entregada a alguien y su proyecto. No sé si eso tiene que ver con que es mujer, pero más bien creo que hubo una conexión y coincidimos en muchas cosas. Nos entendimos muy bien a pesar de que no nos conocíamos. Desde el inicio le entramos a temas súper íntimos y siempre hubo la voluntad de confiarnos cosas muy personales, de no sentirnos a la defensiva. Con otros proyectos me he ido con más cuidado, abriendo poco a poco, generando confianza y con ella inmediatamente pude crear una lazo fuerte”.