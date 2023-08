‘Infelices que comen grasa’, así llama Bárbara de Regil a ‘haters’ de las pinturas de su hija

CIUDAD DE MÉXICO.– La madre de Mar de Regil, la actriz Bárbara de Regil, explotó contra quienes consideraron que las pinturas de su hija son feas, caras y que no son originales.

“Infelices que comen grasa”, dijo Bárbara de Regil en una transmisión en vivo en la que estaba acompañada por su hija. Lamentó que, según ella, sus críticos son más infelices.

“Me doy cuenta por qué el odio, ¿me explico? Te das cuenta de que no es una persona feliz mentalmente, no es una persona que disfrute, que haga ejercicio, ¿sabes? Suben normalmente como comida llena de grasa, como chelas, con alcohol”, indicó.

Dijo que ella apoyaría a quien quiera hacer arte y vivir de sus creaciones, pese a que sean cosas muy sencillas, porque es una forma de sobrevivir y salir adelante.

“Vendes latas, agarras las latas, las juntas, haces un corazón y te aplaudo por hacerlo, por emprender y por nunca quedarte frenado. Siempre sigue, crea, la vida es para crear”, señaló.

Mar de Regil, por su parte, cuestionó si sus haters se dedicarán a serlo todo el día.

“Tú llegas y me dices: está horrible, eres una pendeja. Me he puesto a pensar. A ver: ¿así le hablas a tu mamá? ¿Así le hablas a la gente de servicio? ¿Así le hablas a los meseros?”, cuestionó.

Pero su madre la interrumpió para decir que quienes se dirigen de esa manera hacia otras personas no se quieren a sí mismos, lo que lleva a tratarse mal y odiar a otros.

“Cuando yo le hablo feo a alguien es porque yo a mí misma me trato así y digo: pinche fea, pinche gorda, no haces nada bien”, afirmó.

Entonces alguien dice: “Mira, vendo mesas de madera y va a responder: ‘qué mesa de madera tan horrible’”, dijo en su reflexión.