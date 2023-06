De acuerdo a información de Variety, en cuanto a la inteligencia artificial, se hizo oficial que solo los creadores humanos son elegibles para ser considerados, nominados o ganadores de un premio. Una obra que no contenga autoría humana no es elegible en ninguna categoría.

¿Y LA LEGISLACIÓN?

La clonación de voz generada por IA ha llevado a que varias canciones se vuelvan virales mostrando el potencial de la tecnología. Una pista cargada de forma anónima llamada ‘Heart On My Sleeve’ con las voces clonadas de los artistas de UMG Drake and The Weeknd se volvió viral el mes pasado antes de que todos los principales servicios de transmisión eliminaran la pista en unos pocos días.

“Estos casos demuestran por qué las plataformas tienen una responsabilidad legal y ética fundamental para evitar el uso de sus servicios de manera que perjudique a los artistas”, dijo UMG sobre la canción después de que se eliminó en abril.