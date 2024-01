¡Inicia la temporada de premios! Hoy ‘Barbenheimer’ encabeza nominaciones de los Globos de Oro

En esta ocasión no hay ningún mexicano nominado , pero si hay presencia de latinos que vale la pena seguir.

¿DÓNDE VER LOS GOLDEN GLOBES?

TNT comenzará transmisión de la alfombra roja, por la cual desfilarán actores y actrices nominados, a las 18:00 horas.

Poco después, tanto TNT como HBO-Max, comenzarán la transmisión de la ceremonia de premiación, programada para las 19:00 horas.

Tan pronto termine la gala nocturna y si no tuviste oportunidad de verla en vivo, HBO-Max la tendrá disponible en su plataforma para suscriptores. La misma estará por espacio de tres meses, así que no tendrán pretexto para decir que no la viste.