Extreme precauciones: Pronostican fuertes lluvias por la tarde en Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Dirección de Protección Civil, emitió una alerta preventiva ante la probabilidad de lluvias fuertes durante la tarde de este miércoles, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, que advierte un 60 por ciento de posibilidad de precipitaciones para la región.

Francisco Martínez Ávalos, director de Protección Civil Municipal, señaló que esta condición climatológica obedece a la interacción de una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera con un canal de baja presión localizado sobre el noreste del País. Este fenómeno está generando lluvias puntuales fuertes en diversos estados, entre ellos Coahuila.

“Nos mantenemos en estrecha coordinación con la Subsecretaría de Protección Civil del Estado para activar, en caso necesario, los protocolos de prevención y atención a la población que se vea afectada”, indicó Martínez Ávalos.

El funcionario exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir puntualmente las recomendaciones de seguridad, entre ellas: no salir de casa si no es necesario, conducir con extrema precaución, evitar cruzar arroyos, vados o escurrimientos, y no estacionarse bajo árboles o estructuras inestables.

Asimismo, en caso de ingreso de agua a las viviendas, se recomienda cortar con precaución el suministro eléctrico, evitar el contacto con cables tirados o interruptores sin equipo aislante, como guantes o hule.

HABILITAN REFUGIOS TEMPORALES

Para las personas que requieran resguardo, continúan habilitados los siguientes albergues:

>Refugio Para los Necesitados, en calle Melchor Múzquiz 472, zona centro.

>Morir Para Empezar a Vivir, en Primo de Verdad 120, colonia Bellavista.

>Grupo Ermita AA, en Miguel Hidalgo 417, zona centro.

>Casa San Juan Diego, en Ojo de Agua 642, colonia Ojo de Agua.

>Grupo Serenidad AA, en Maracaibo 127, colonia Lomas del Refugio.

>Viviendo en Voz Alta, en Ramos Arizpe 443, zona centro.

Finalmente, Protección Civil recordó que ante cualquier emergencia está disponible el sistema 9-1-1, el cual debe utilizarse de manera responsable para garantizar una atención oportuna.