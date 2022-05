‘Inseparables: Amor al límite’, el reality que pone a prueba el amor

“Cuando yo veía este programa desde mi casa, con los participantes, la dinámica, era imposible no querer involucrarme. De repente me hablan por teléfono para preguntarme si me gustaba el formato, yo había visto tanto las temporadas uno y dos por mis hijos, porque ellos son súper fans del show”, expresó el conductor.

“Y cuando me hablan en un primer momento pensé que nos querían invitar a participar a mi esposa y a mi como pareja, pero cuando me comentan que lo que querían era que llevara la conducción del programa me volví doblemente loco. Después de eso comencé a estudiar el formato y quedé completamente enamorado de él”, comentó Barcelata.

La dinámica del programa consiste en que los participantes están en una casa, alejados del mundo sin conexión con el exterior. Durante el desarrollo del show estas parejas se enfrentarán a distintos juegos de destreza para poder avanzar en la competencia, retos que pondrán a prueba su paciencia y el amor que se tienen.