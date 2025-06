‘Yo soy como soy y punto’: Sergio Goyri se niega a interpretar personajes LGBT

Sergio Goyri vuelve a la pantalla chica con un nuevo reto actoral en la próxima producción de José Alberto “El Güero” Castro, un remake del clásico melodrama El privilegio de amar, donde asumirá el rol que en su momento encarnó el fallecido Enrique Rocha.

Durante un encuentro con medios en el aeropuerto de la Ciudad de México, el actor compartió su entusiasmo por este proyecto, al tiempo que defendió la vigencia de las telenovelas frente a la competencia de plataformas digitales.

“Son géneros que se tienen que mantener y que se tienen que respetar; hay series, hay películas de acción, hay cosas más subidas de calor, de sexo, todo eso, pero la telenovela cumple un objetivo importantísimo dentro de la sociedad, que es mantener a la gente junta”, expresó.

Sin embargo, Goyri también llamó la atención por una postura que ha generado controversia: su negativa a interpretar personajes homosexuales. Según explicó, este tipo de papeles no le resultan cómodos, por lo que ha decidido rechazarlos en diversas ocasiones.

“No es que me atrevería o no, yo soy como soy y punto, le tengo un gran respeto a toda la gente que tiene esa inclinación, me han ofrecido muchas, pero yo no, no creo que me sintiera a gusto”, comentó.

La carrera de Goyri, que comenzó de manera fortuita tras dejar el futbol profesional, ha estado marcada por personajes recios y tradicionalmente masculinos. Aunque soñaba con una carrera deportiva, incluso tuvo un breve paso por las filas del Club América, su ingreso al medio artístico ocurrió gracias a las fotonovelas, un formato popular en los años setenta.

“Esperaba a que pasara para darle mi CV, unas fotos, estuvo unos seis meses ahí parado, afuera, me veía el señor Alonso y ya decía ‘este wey...’, como que caminaba más y más rapidito, hasta que un día lo harté y su ayudante me atendió”, relató sobre sus intentos por llamar la atención de Ernesto Alonso, figura clave en su incursión en Televisa.

Sergio Goyri ha sido parte fundamental de la era dorada de los melodramas en México, consolidándose con papeles antagónicos de fuerte temperamento. En la actualidad, pese a la transformación de la industria del entretenimiento, continúa apostando por los formatos tradicionales que lo vieron crecer como actor.

Sin embargo, cabe destacar que Goyri ha sido objeto de controversia en años recientes por declaraciones que han sido consideradas insensibles o discriminatorias. En 2019, fue ampliamente criticado por comentarios despectivos hacia la actriz Yalitza Aparicio, lo que derivó en múltiples cancelaciones de proyectos. Pese a estos antecedentes, el actor continúa activo en el medio y ha expresado que no busca modificar su forma de pensar ni su estilo actoral.

(Con información de El Universal)