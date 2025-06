Entre lágrimas, esposa de Julián Gil revela que el actor no ha podido ‘olvidar’ a Marjorie de Sousa

TE PUEDE INTERESAR: ‘Yo soy como soy y punto’: Sergio Goyri se niega a interpretar personajes LGBT

“Quizá, al principio, yo sí quería tener un hijo, pero me fue orillando la situación a no tener comparaciones y, cuando me decías, ‘bueno, si tú quieres, hacemos un hijo’, no es una decisión mía, es una decisión de pareja, no voy a ser sólo yo la mamá, sino tú también serías el papá”, expresó Valeria con firmeza.

No ha podido olvidar el pasado

La relación entre Julián Gil y Marjorie de Sousa terminó de forma conflictiva en 2017, y desde entonces han mantenido una larga disputa legal por la custodia de su hijo Matías, quien actualmente vive con su madre en México. Gil, en múltiples entrevistas, ha denunciado que se le ha impedido convivir con el niño de manera regular, y ha señalado que la experiencia fue devastadora en lo personal.

Valeria Marín no evitó tocar ese punto sensible: “Había un trauma claro en esa situación y, que por más que dices que hay que fluir y disfrutar, lo sigues cargando; hasta el momento, ‘Juli’ sigue fingiendo que la situación con la mamá de ‘Mati’ ya no le duele y que, el miedo a no tener más hijos, no es porque se los quiten, pero yo sé que sí”.

Julián Gil llora y acepta su deseo de ser padre

Visiblemente conmovido por las palabras de su pareja, Julián Gil terminó por expresar lo que parecía reprimir: el deseo de formar una familia con Valeria, pese a sus temores.

“Sí quiero que seas la mamá de un hijo mío”, dijo el actor, entre lágrimas.

Ambos llevan cinco años juntos y, aunque han evitado en el pasado tomar decisiones impulsivas, este momento podría marcar un punto de inflexión en su relación.