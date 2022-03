Into the sea: Cuenta pendiente

El bar Roots del centro histórico ha sido el elegido por Into the Sea para celebrar sus primeros seis años de vida como banda, Fiend Cats y Sleepy Boys, bandas también locales serán los encargados de calentar el escenario y los ánimos del público.

Pareciera que fue ayer cuando Into the Sea irrumpió en la escena local con su mezcla de djent metal y metalcore que posteriormente les valdría el reconocimiento a nivel nacional, reconocimiento que la banda ha traducido en 1 EP, 1 disco de larga duración y siete sencillos a lo largo de estos seis años.

Respaldados por más de 22 mil seguidores en sus redes sociales, la banda creada en enero del 2016 por el bajista Athanael Cannon, actualmente cuanta con varias giras en las que han recorrido gran parte del territorio nacional, compartiendo escenarios con bandas como Here Comes the Kraken, Cathleen o Veil of Maya, entre otros, además de 11 videos producidos a lo largo de su carrera.