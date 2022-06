J.Lo, la reina de los Premios MTV al Cine y la TV 2022

Lopez se dio a conocer como bailarina en la serie de comedia de la década de 1990 “In Living Color ”. Siguió su carrera como actriz y obtuvo el papel protagónico en la película “ Selena” en 1997 , que la lanzó al estrellato. Sus créditos cinematográficos también incluyen títulos como “ Anaconda ”, “ Out of Sigh t” (“Un romance peligroso”), “ The Wedding Planner ” (“Experta en bodas”), “ Hustlers” (“Estafadoras de Wall Street”) y la más reciente, “ Marry Me” (“Cásate conmigo”).

Como cantante, Lopez ha disfrutado de gran éxito en las listas de música pop y latina. En 1999 lanzó su álbum debut “On the 6” y encabezó la lista Hot 100 de Billboard con canciones como “If You Had My Love”, “All I Have” y los remixed de “I’m Real” y “Ain’t It Funny”.

En la ceremonia que transmitirá MTV, “Spider-Man: No Way Home” (“Spider-Man: Sin regreso a casa”) llega el domingo como la película más nominada con siete menciones. La serie “Euphoria” de HBO recibió seis, y “The Batman” (“Batman”) le siguió con cuatro. Vanessa Hudgens será la conductora de la ceremonia, que se transmitirá en vivo desde el Barker Hangar. Las nominaciones incluyen 26 categorías de género neutral.

Con información de AP