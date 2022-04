‘Más vale tarde que nunca’, Ben Affleck y JLO se comprometen por segunda ocasión

Al parecer llegó el momento para ver a Jennifer López y Ben Affleck unir sus vidas en matrimonio. Todo comenzó esta semana luego de que la actriz y cantante fuera vista con un sospechoso y enorme anillo de diamantes color verde en su dedo anular, el cual, fue interpretado por su comunidad de fans y la prensa como un anillo de compromiso.

Posteriormente, a través de la cuenta de Twitter, la intérprete de On the Floor confirmó la feliz noticia: “Tengo una historia muy emocionante y especial para compartir”, expresó en un primer momento e invitó a sus seguidores a seguir de cerca su sitio oficial ‘On the JLO’, donde comparte noticias personales. Fue en esté ultimo donde se observa a la cantante mirando un anillo durante 13 segundos, aunque sin decir nada. Allegados a J.Lo afirmaron que el video era un anuncio de compromiso.