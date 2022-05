Jane Fonda: ‘Si estoy deprimida, siempre puedo decir que gané un Oscar’

-¿Se nota la diferencia entre filmar una serie de Netflix y un largometraje?-

“Filmar una serie se siente como el rodaje de una larga producción de cine con muchos episodios, porque también es bastante diferente al cine. Te doy un ejemplo: Yo ni siquiera sabía que nos iban a contratar directores diferentes para cada episodio. La primera temporada tuvimos 12 o 13 directores diferentes y necesitábamos ajustarnos siempre a un estilo nuevo con personas distintas”.

-¿“Grace and Frankie” fue la primera comedia de ese estilo en Netflix?-

“La serie ‘Orange is the New Black’ ya había estado en la categoría de comedia para los premios Emmy”.

-¿Pero “Orange...’ no era más un drama que una comedia?-

“Yo también pienso que era un drama, pero la producción la definió así. En el año 2014 estuvieron en la categoría de comedia, pero como hubo muchas quejas en ese sentido, recién al año siguiente lo pasaron a la categoría de drama”.

- Cuáles fueron las primeras series que usted recuerda haber visto primero en Netflix como espectadora?-

“Yo soy un gran ‘binger’ en Netflix, como le dicen a los que se sientan a ver varios episodios seguidos. Y me gustaron las primeras series de ‘Orange is the New Black’ y también ‘House of Cards’”.