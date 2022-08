Jennette McCurdy tenía prohibido ser amiga de Miranda Cosgrove por sus creencias

Mientras que Cosgrove no creía en Dios, o al menos esa fue la excusa que la madre de Jennette uso para prohibirle ser su amiga.

“Mamá me advirtió que no me acercara demasiado a Miranda porque ella no cree en Dios”, recuerda McCurdy. “Está bien que me acerque a Nathan (Kress, intérprete de Freddie), dice mamá, porque cree. ‘Los bautistas del sur no son mormones, pero al menos nosotros’, tenemos a Jesús en común”, escribía la actriz.

