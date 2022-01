‘Jim y Andy’ y ‘Caras y Lugares’ documentales reflexivos para ver esta semana

En una de sus mejores interpretaciones dramáticas, en “Man on the Moon”, Jim Carrey debió interpretar a Andy Kaufman, el mítico y polémico comediante de quien se rumorea que fingió su muerte como parte de un acto performático. Actor de método, Carrey no conoce de límites a la hora de construir sus personajes. En este sentido, el documental “Jim y Andy” cuenta la historia del proceso que debió transitar para convertirse en Andy Kaufman y de todo lo que esto significó tanto para él como para todas las personas que lo rodearon en su momento. Este documental de Netflix, dirigido por Chris Smith, cuenta con la narración del propio Carrey, quien también comparte reflexiones y comentarios sobre cuestiones mucho más profundas, como el mismo sentido de la vida.

‘Caras y Lugares’

Documental

Amazon Prime Video

Año: 2017

Duración: 1 hr 34 minutos

Director: Agnès Vardá

Este filme, hecho por la documentalista Agnès Vardá junto al fotógrafo JR, es un bello homenaje a la Francia rural. Desde 2008, Varda no rodaba un documental para salas de cine, el último fue “Las Playas de Agnès” (Les plages d’Agnès, 2008)-, y esta vez no lo hace sola, sino que le acompaña el artista visual cuya identidad real no conocemos, conocido con el apodo JR y por sus fotografías de gran dimensión instaladas en lugares y edificios públicos, dialogando con el espacio y la mirada. Y el espectador no puede dejar de percibir cierta despedida de la gran Vardá. Ambos deciden emprender esta andanza documentalista con un único propósito, despertar el vacío que existe en algunos contextos (tiempos y lugares) a través de la imagen, de sus conexiones, memorias y ruinas. En este sentido, la imagen de las acciones que aparecen en el documental será llevada a cabo por JR no sin antes el diálogo y la narración de Agnès Varda.