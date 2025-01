John Sykes, Garth Hudson y compositores

Otra semana más en lo musical en que el rock en inglés se cubrió de luto con el fallecimiento del guitarrista de heavy metal John Sykes y el último sobreviviente de “The Banda”, Garth Hudson.

John Sykes, admirado guitarrista británico de agrupaciones legendarias del rock como Thin Lizzy y la banda multiplatino del glam metal ochentero Whitesnake falleció el pasado 20 de enero a los 65 años de edad en víctima de cáncer según lo dio a conocer su página oficial de Facebook: “Con profundo pesar les compartimos que John Sykes acaba de morir luego de una agresiva batalla contra el cáncer. Va a ser recordado por muchos como un hombre con un excepcional talento, pero para aquellos que no lo conocieron personalmente fue una persona carismática y generosa cuya presencia iluminaba su alrededor”.

Un día después del deceso de Sykes fue en la ciudad de Nueva York donde murió a los 87 años de edad el músico canadiense Garth Hudson, quien como mencionamos al inicio de este comentario era el último sobreviviente de la famosa agrupación que mezclaba folk, rock y rhythm and blues, The Band y por su asociación al músico norteamericano Bob Dylan en su primera gira eléctrica entre 1965 y 1966 así como con otros grupos como Planet Waves y the Basement Tapes.

Hudson es recordado como unn virtuoso tecladista pero también como un músico que tenía la facilidad de tocar con maestría varios instrumentos al tiempo de agregaba un toque de conversatorio como lo dejó asentado en temas clásicos como “Up on Cripple Creek”; “The Weight” y “Rag Mama Rag”, entre otros. De hecho, acompañando del mencionado Bob Dylan y otros grandes que van de Eric Clapton a Ringo Starr, la despedida de The Band sobre los escenarios quedó plasmada en celuloide al formar parte del documental “The Last Waltz”, dirigido por el aclamado cineasta Martin Scorsese, en 1978.“The Band” fue inducido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1994.

Para terminar en notas más agradables, y ya que mencionamos al Salón de la Fama del Rock and Roll, el martes 22 se dieron a conocer los nombres de los músicos que serán inducidos en el Salón de la Fama de los Compositores el próximo jueves 22 de junio en la ciudad de Nueva York entre los que se cuentan George Clinton, a quien muchos consideran como el portador del ADN del Hip Hop; Mike Love de los Beach Boys; Ashley Gorley; Rodney “Darkchild” Jerkins; Tony Macaulay y tres de los miembros de la legendaria agrupación de rock The Doobie Brothers: Tom Johnson; Michael McDonald y Patrick Simmons.

Sin embargo, este es también el primer año desde el 2017 que no se incluye ninguna mujer entre los inducidos, esto a pesar de que, como ocurre con la mayor parte de este tipo de asociaciones en la actualidad, tienen en cuenta la diversidad de género entre sus integrantes como sucedió desde la primera ceremonia que incluyó a Franne Golde, Sheryl Crowe, Janet Jackson y Alanis Morrisette.

