Johnny Depp espera veredicto del jurado tocando en el concierto de Jeff Beck

Johnny Depp no está sentado en casa esperando ansiosamente que el jurado decida su destino en el juicio por difamación que entabló contra su exesposa, la actriz Amber Heard. Por el contrario, el actor decidió rockear el fin de semana en Inglaterra.

El domingo 29 de mayo, el protagonista de “Piratas del Caribe” subió al escenario con Jeff Beck en Sheffield, Inglaterra. Beck está de gira por el Reino Unido y Johnny hizo una aparición sorpresa que enloqueció a la multitud.

El histrión se unió a Beck para tocar su colaboración de 2020, “Isolation”. Además, interpretaron un cover de “What Going On” (Que está pasando) de Marvin Gaye. A nadie se le escapó la broma en relación con la decisión que deberá tomar el jurado esta semana, en especial si le pones signos de interrogación al título de la canción.