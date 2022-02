Jonathan Van Ness: ‘Sean Penn sufre de masculinidad tóxica’

Jonathan Van Ness , una de las celebridades de “Queer Eye” , se opuso a la idea de masculinidad de Sean Penn , explicándole que sus recientes declaraciones no sólo eran “ignorantes” y “transfóbicas” , sino “carentes de inteligencia” .

Penn habló con el medio británico The i el mes pasado y sacó a relucir el tema del género. “Soy del club de los que creen que los hombres en la cultura estadounidense se han feminizado salvajemente”, dijo. Y añadió en una segunda entrevista con The Independent la semana pasada: “Creo que los hombres, en mi opinión, se han feminizado bastante”. El actor continuó explicando: “Hay mujeres muy fuertes en mi vida que no toman la masculinidad como un signo de opresión hacia ellas. Hay muchos, creo, genes cobardes que llevan a la gente a renunciar a sus pantalones de mezclilla y ponerse una falda”.