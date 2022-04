Juicio de Johnny Depp y Amber Heard se convierte ‘en una telenovela’ de ataques

Depp demandó a Heard por difamación en la corte de circuito del condado de Fairfax después de que ella escribió, en 2018, un artículo de opinión en el diario The Washington Post , en el que se refería a sí misma como “una figura pública que representa el abuso doméstico”.

El abogado argumentó que Heard estaba ejerciendo su derecho a la libre expresión como una activista cuando escribió el artículo, que se enfocó principalmente en el tema general de violencia intrafamiliar. También señaló que el artículo de 2018 no dañó la reputación de Depp y que la caída en espiral de la carrera del actor es resultado del abuso de alcohol y drogas, que lo ha convertido en una persona poco confiable para los estudios.

Por su parte, Rottenborn dijo que la evidencia demostrará que el histrión abusó física y sexualmente de Heard en múltiples ocasiones. Pero dijo al jurado que no necesitan ser árbitrs del turbulento matrimonio de la pareja si ellos se enfocan en los aspectos básicos de la demanda por difamación.

‘Ha estado viviendo y respirando esta mentira por años’

Por su parte, el abogado de Johnny Depp, Benjamin Chew, reconoció que el nombre de su cliente nunca aparece en la pieza. “No tenía que hacerlo”, dijo Chew al jurado. “Todos en Hollywood sabían exactamente de quién estaba hablando”.

El equipo de Depp argumenta que el artículo es un ejemplo de “difamación por implicación”. En el artículo de diciembre de 2018, Heard escribió: “hace dos años me convertí en una figura pública que representa el abuso doméstico, y sentí la fuerza total de la ira de nuestra cultura contra las mujeres que denuncian”.

Chew dijo que esa era una clara referencia a la orden de restricción que Heard pidió en mayo de 2016 —justo después de que Depp le dijo que quería divorciarse— en la que ella afirmó que había sido abusada físicamente.

Chew declaró que Heard se presentó en la corte el 27 de mayo de ese año con un moretón en el rostro que fue fotografiado por paparazzi. Pero agregó que la evidencia mostrará que Heard se hizo a sí misma la herida para arruinar la reputación de Depp. Agregó que el actor y Heard no se habían visto desde el 21 de mayo, pues él estaba en una gira por Europa con su banda, The Hollywood Vampires.

La policía y otras personas vieron a Heard inmediatamente después del 21 de mayo y su rostro no estaba lastimado, dijo Chew. Agregó que un testigo declarará que vio imágenes de seguridad en las que la hermana de la actriz de Acuaman le lanza golpes falsos a ella y ambas ríen.