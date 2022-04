Pese a todo, Amber Heard asegura siempre ha mantenido amor por Johnny Depp

Desde hace poco más de tres años, Amber Heard y Johnny Depp se enfrentan a una batalla legal, después de que la actriz acusara al actor de ser un ‘golpeador de esposas’ en un artículo, a lo que Depp respondió demandándola por difamación.

Será este lunes cuando los actores se enfrenten a un tercer juicio, por lo que la actriz dejó recientemente un anunció en su cuenta de Instagram en el que explicó que se alejaría de las redes un tiempo debido a todo lo que implica esta nueva audiencia.

“Me desconectaré durante las próximas semanas. Como sabrán, estaré en Virginia, donde me enfrentaré a mi exesposo, Johnny Depp, en la corte. Johnny me está demandando por un artículo de opinión que escribí en el Washington Post, en el que relataba mi experiencia de violencia y abuso doméstico”, comenzó a relatar. Sin embargo, lo que sobresalió de su comunicado fueron las líneas en las que expresó que siempre ha mantenido un amor por Depp y espera que el juicio resulte en algo favorable para los dos.

“Siempre he mantenido un amor por Johnny y me causa un gran dolor tener que vivir los detalles de nuestra vida pasada juntos frente al mundo. En este momento, reconozco el apoyo constante que he tenido la suerte de recibir a lo largo de estos años, y en las próximas semanas estaré apoyándome en él más que nunca”, expresó.

Este nuevo juicio será transmitido por televisión y contará con la presencia de algunas celebridades, mismas que fungirán como los testigos de los demandantes; por el lado de Amber estarán James Franco y Elon Musk, ya que Depp los señaló directamente como amantes de la actriz.

Los actores se enfrentan a una batalla legal desde 2019.

Por parte de Johnny estará el actor de Marvel, Paul Bettany, y podrán ser retomados algunos correos electrónicos compartidos entre el actor y la escritora J.K Rowling, en un juicio que tiene previsto durar dos semanas.

