Julia Roberts se olvida del glamour y regresa a la TV como la chismosa esposa de un Secretario de Justicia

Julia Roberts ha declarado que se alegró tanto al ver a Sean Penn llegar al set de su serie de televisión “Gaslit” de Starz, casi ocasiona un problema de vestuario.

“Llegó con todo el peinado, maquillaje y disfraz, y yo me emocioné tanto que corrí para abrazarlo y corrí con tal velocidad, que entre mi almohadilla para el cuerpo y su almohadilla para el cuerpo, simplemente reboté contra él. No puedo creer que su cabeza no se haya desprendido de su disfraz”, dijo Roberts en declaraciones para AP. “Nos reímos muchísimo”.

Retrato de una primera dama

“Gaslit”, que se estrenó el domingo, no es una crónica más del escándalo de Watergate, sino que se enfoca en historias menos conocidas de la época, como la de Martha Mitchell. La serie se basa en la primera temporada del podcast “Slow Burn” presentado por Leon Neyfakh.