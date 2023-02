Julio César Chávez fue infiel, pero no se enamoraba ‘por respeto’ a su esposa

“Fui bien pirujo, bien puto la verdad, pero la verdad con todo respeto, no me enamoraba porque tenía a mis hijos y tenía a mi esposa” , confesó Chávez.

En esa misma entrevista, Chávez contó la ocasión en la que su mujer le destruyó un auto de lujo cuando ella lo encontró siendo infiel: “Voy a ver a una morra y mi señora me sigue, el caso es que llega y estaba ahí sentado, lo bueno es que no me agarró con ella, me llegó y ‘así te quería agarrar hijo de tu chingada madre’ y agarró la cerveza y el carro, me lo empezó a chocar por atrás, nuevecito”, finalizó.

Con informazión de medios