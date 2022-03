Kanye West reflexiona sobre su reciente ‘divorcio’

El post llega después de que un juez declarara a Kardashian legalmente soltera el 2 de marzo. La estrella de “Keeping Up for the Kardashians” -que había solicitado originalmente el divorcio en febrero de 2021- había pedido en diciembre que se le devolviera su apellido de soltera y que el tribunal bifurcara el proceso de divorcio. La propuesta le permitiría estar legalmente soltera mientras los asuntos más complicados de la separación -la custodia de los cuatro hijos de la pareja y la división de sus bienes- tardan en desarrollarse en los tribunales.

Este es el post completo que Kanye publicó en Instagram.

“El divorcio se siente como un COVID en toda regla. El divorcio se siente como si tu médico no supiera nada. El divorcio se siente como tu [sic] caminando sobre el vidrio. El divorcio se siente como si estuvieras corriendo a través de una pared de cristal. El divorcio se siente como si te estuvieran intimidando en un salón de clases. El divorcio se siente como si te golpearan en el centro comercial. El divorcio se siente como si te hubieran quemado la mano en la estufa. El divorcio se siente como si tu alma fuera arrastrada sobre las brasas. El divorcio se siente como si tu abuela nunca hubiera superado ese resfriado. El divorcio se siente como la primera jugada del Super Bowl y tu tobillo rueda. El divorcio se siente como si te hubieran arrebatado a tus hijos. El divorcio se siente como si te hubieran disparado y el tráfico fuera lento. El divorcio se siente como una respiración pesada. El divorcio se siente como una respiración sofocante, apenas. El divorcio se siente como si recibieras una paliza espiritual cada noche. El divorcio se siente como si hubieras trabajado horas extras toda la semana y no te hubieran dejado libre el fin de semana. El divorcio se siente como si te hubieran roto. El divorcio se siente como si te hubieran roto en mil pedazos. El divorcio se siente como si te hubieran prendido fuego por tu verdad y luego te hubieran tildado de mentiroso. El divorcio se siente como Michael Myers. El divorcio se siente como si te arrancaran los dientes con unas pinzas. El divorcio se siente más lento que la pintura y el secador. El divorcio se siente como clavos en la mano. El divorcio se siente como caminar con tu novia y tu padrino. El divorcio se siente como si no pudieras sentarte o ponerte de pie. El divorcio se siente como si no pudieras respirar. El divorcio se siente como si no pudieras quedarte o irte. El divorcio se siente como un funeral un aborto involuntario una pierna rota. El divorcio se siente como si entregaras a todos y no tuvieras derecho a tener nada que decir. ¿Quién eres tú para opinar sobre tu propia vida? Ya no eres tú. Eres lo que queda de ti. Michael Jackson lo dijo mejor. Eres un vegetal. Eres un vegetal. Eres el verdadero Cosby. No un Huxtable”.