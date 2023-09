Katie Holmes vuelve a la silla de directora con la película ‘Objetos Extraños’

Más allá de la fama de ‘Batman Begins ’ o la ‘misión imposible’ de haber estado casada co n Tom Cruise , muy pocos saben que Katie Holmes también es directora de cine. Desde el primer cortometraje sobre una ‘Eterna Princesa’, dirigió la historia de una pobre madre soltera en ‘All We Had’ (Todo lo que Teníamos) y hasta un episodio de la miniserie ‘Kennedys después de Camelot’ donde ella también interpretaba a Jackie Kennedy, después del asesinato del esposo.

¿Por dónde empezarías, al momento de hablar y aconsejarle a alguien que recién empieza como actriz? “Lo que más me gusta a mí, es el vestuario. Es algo que que siempre me encanta al momento de interpretar un personaje o incluso en la dirección de cine. Mi consejo es prestar atención a la forma en que vayas a vestir un personaje, porque es algo visual que te describe instantáneamente. Es siempre una gran ayuda, porque te da muchísimo con qué jugar. Y a las actrices jóvenes también les diría que presten mucha atención, pero también les preguntaría qué piensan ellas, qué ideas tienen, para poder colaborar juntas después. No hay una forma de decirle a alguien cómo tiene que actuar, tienen que hacerlo libremente, sin miedo a equivocarse. Es algo importante para mí, como los procesos de las pruebas de casting... hay que entrar pensando en hacer lo mejor para que te elijan. Es la única forma de ser bueno en algo, pensar que lo somos, porque después no importa lo que hagamos, sino quienes seamos. Ese es un buen comienzo, dejar atrás los miedos, es algo muy importante para mí”.

¿Cómo fue que decidiste cruzar del otro lado de la cámara para seguir trabajando en cine como directora? “Supongo que tuve mucha suerte de trabajar con directores de cine maravillosos desde muy temprano en mi carrera. Y obviamente tuve experiencias maravillosas, con bastante apoyo. Y llegó un momento en que un amigo mío sugirió “Deberías dirigir, deberías empezar a dirigir”. Era algo que nunca antes se me había ocurrido. Y me pareció bueno intentarlo. Empecé con algo pequeño un cortometraje... y me gustó tanto el proceso que decidí dirigir mi primera película. Tuve mucho apoyo, un equipo grandioso. Aprendí muchísimo. Obviamente me siento cómoda trabajando con otros actores. Pero fue todo un aprendizaje la forma de contar una historia visualmente y lo que no necesitamos realmente decir con un diálogo cuando vas a ver algo en su lugar. Eso solo me dio muchísima libertad. Amo el arte visual. Y dirigir cine me divierte mucho. La edición, después, es otro tema, porque es como armar un rompecabezas donde hay diferentes formas de armarlo. Esa parte siempre es un desafío para mi. Es como una clase de ballet donde el lunes te sale todo bien y el martes sientes que un pie no funciona bien y necesitas darte cuenta de nuevo como hacerlo todo bien otra vez”.

¿Al momento de decidirte por la dirección, no le tuviste miedo a las típicas críticas “Es actriz, no es directora”? “Nunca me preocupó eso, porque sabía que podía hacer bien el trabajo, después de haber estado tanto tiempo adentro de un estudio de cine. El tema pasaba por saber si yo podía manejarlo porque tenía que estar a cargo de tres diferentes fases del cine, desde la preproducción y la producción hasta la edición, además de dirigir una escena cuando yo también tenía que actuar. Son días muy largos donde hay que ver a los actores además de la escenografía y arreglar cada toma, al mismo tiempo que decidir la música que va en ese momento. Son muchísimas cosas para hacer en un solo día y la adrenalina se basa en la experiencia. Nunca me preocupé si podía llegar a serlo porque solamente era actriz, pero también me apoyé en muchos amigos. Hice muchas preguntas y tengo que decir que la comunidad de cine en Los Ángeles y Nueva York es siempre muy bien recibida. Ni siquiera cuando escribí un guion me preocupé si no iba a ser perfecto. Y después de lamer la heridas un poco, siento que realmente dependo de la ayuda de otras personas, también. Siempre va a estar el miedo al momento de hacer algo, hasta que me planteo a que le tengo miedo y trato de centrarme en ese tema, enfrentándolo. Así es como yo al menos tomo las cosas en mi vida”.

¿Notas un gran cambio entre las mujeres del cine, en los últimos diez años? “Creo que hoy hay muchos más caminos que podemos tomar como personas creativas y las puertas están mucho más abiertas. Es un momento emocionante, porque se pueden probar diferentes temas hoy. No necesitas ser solamente una actriz y no necesitas ser solamente una actriz de cine. Ese me parece que es un gran cambio y por supuesto también hay muchas más mujeres en el mundo del cine. Obviamente eso es un cambio enorme y es también emocionante porque cuantos más puntos de vista haya, mucho mejor”.

¿Al principio de tu carrera habías trabajado con muchas mujeres directoras o se notaba la ausencia en ese aspecto? “No, creo que en la serie de Dawson’s Creek hubo solo una o dos directoras en los seis años que duró. Y eso era bastante normal”.