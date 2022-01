Kendall Jenner, con su tequila respalda proyectos comunitarios y educativos en México

“Me intrigaba el tequila porque a mis padres les encantaba. Era una celebración en nuestra casa” , declaró en una ocasión para Forbes. “Cuando me hice mayor, empecé a explorar... Y siempre estaba probando variedades de tequila”.

Jenner procede de un largo linaje de mujeres empresarias y famosas. Su hermana Kim Kardashian creó sKims, y su hermana Kylie, Kylie Cosmetics. Kim entró en la lista de multimillonarios de Forbes este año, y tanto sKims como Kylie Cosmetics han sido valoradas en más de mil millones de dólares.

En una entrevista exclusiva con Forbes, Jenner dijo: “Viniendo de una familia dominada por mujeres, todas mis hermanas tienen sus negocios. Eso me ha inspirado toda mi vida. Siempre he visto a mis hermanas hacer sus cosas y tener sus sociedades y negocios... así que siempre en mi familia ha habido empuje y emprendedor. Eso me ha inspirado mucho”.

Una empresa respetuosa con el planeta