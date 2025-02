$!‘No creo que la gente realmente sepa quién soy yo’: Robert Pattinson se sincera en su rol de ‘Mickey 17’

Muy pocos lo saben pero detrás de la producción está realmente Brad Pitt, con su propia productora Plan B. El fue quien realmente compró los derechos de la novela de ciencia ficción ‘Mickey 7’ pensando en protagonizarla el mismo, hasta que alguien le señaló cierto parecido con Tom Cruise y ‘Edge of Tomorrow’ sobre el soldado que moría y volvía a vivir, una y otra vez, paea luchar contra extraterrestres. Es por eso que Brad también eligió un director como Bong Joon Ho, para crear algo totalmente diferente donde terminaron contratando a Robert Pattinson, para la historia de una expedición humana en la colonización de un mundo helado llamado Niflheim. La clave es que al morir, vuelve a regenerarse, clonándose con un nuevo cuerpo que conserva la mayoría de sus recuerdos. Robert incluso interpreta al hermano gemelo que es el que también quiere matarlo. Y en cierta forma, la producción también tuvo que revivir en la realidad, porque habiendo sido programada para estrenar el 29 de marzo del 2024, por la huelga de actores, se tuvo que postergar el lanzamiento para el mes de enero del 2025 y ahora volvió a ser postergada para el mes de marzo.

¿Si tuvieras que señalar a tu verdadero héroe en la realidad, alguien a quien admiras más que a nadie?

En este caso, el director Bong Joon Ho se convirtió en mi héroe desde el momento que me pasó el guion y me aseguró que este personaje me iba a gustar. Tenía razón. Me pareció la historia más inusual, original, divertida que haya leído en mi vida con un 100% del factor de ciencia ficción. No tuve que dudar un solo instante para aceptar semejante ofrecimiento de ser parte de una muy buena locura.