Kendrick Lamar estrena video donde aparecen Will Smith y Kanye ‘Ye’ West

Tuvieron que pasar casi cinco años para escuchar un nuevo tema de Kendrick Lamar . Por fin, la espera terminó y el rapero lanzó este 8 de mayo “ The Heart Part 5” , el primer sencillo de su esperado álbum “ Mr. Morale & the Big Steppers ”, que se estrenará el viernes 13 de mayo .

En el video aparecen las caras de OJ Simpson , el exjugador de la NFL acusado de asesinar a la madre de sus hijos; Kanye “Ye” West , quien ha agredido verbalmente al novio de su exesposa, Kim Kardashian ; el actor Jussie Smollett, condenado a 150 días en la cárcel por fingir un ataque de odio en su contra; y Will Smith , quien fue vetado diez años de los Premios Oscar por abofetear a Chris Rock durante la pasada ceremonia de La Academia . También salen los rostros de los fallecidos Kobe Bryant , basquetbolista de los Lakers , y del rapero Nipsey Hustle .

Dirigido por Dave Free y el propio Lamar, el video inicia con la frase “Yo soy. Todos nosotros”, de Oklama, seudónimo que el intérprete utiliza con motivo de su nueva producción discográfica.

Desde 2010 el rapero ha sacado una serie de canciones, fuera de sus álbumes oficiales, de la que forma parte “The Heart Part 5”. Gran parte de la base rítmica y melódica de este tema proviene de “I want you”, que estrenó el músico y productor Marvin Gaye en 1976.