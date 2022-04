Una ‘buena’ para Will Smith, ventas de su libro biográfico repuntan tras los Oscar

“Una lectura finalmente conmovedora, Will ofrece una visión humana del hombre que hay detrás del actor, productor y músico, al desnudar todas sus inseguridades y traumas”, reseñó el diario estadounidense USA Today sobre el libro biográfico de Will Smith lanzado hace unos meses, el cual repuntó en ventas después de la polémica bofetada del actor en la ceremonia de los Oscar 2022.

El libro Will, coescrito por Mark Manson y Will Smith, fue lanzado el 9 noviembre 2021, ganó el premio NAACP Image Award a la mejor obra literaria.

En las últimas semanas sus ventas han aumentado en Estados Unidos, después de que el actor de 53 años ganó el Oscar al Mejor actor por su participación en King Richard, en una ceremonia donde se vio envuelto en un escándalo al golpear a Chris Rock luego de que el comediante hiciera una broma sobre la alopecia de su esposa Jada Pinkett.

El incidente del pasado 27 de marzo le valió a Smith consecuencias negativas, no solo en sus proyectos de actuación, también hubo sanciones impuestas por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas: no podrá asistir a los Oscar y otros eventos por un periodo de 10 años.

Según el ranking semanal de The New York Times, con corte al 2 de abril de 2022, el libro Will saltó del número 14 al dos en la categoría “No ficción combinada de libros impresos y electrónicos”, asimismo subió del seis al número uno en “No ficción de tapa dura”.

También volvió a figurar en la lista de los 150 libros más vendidos de USA Today, la cual se publica con base en datos de librerías y distribuidores y combina formatos electrónicos, tapa dura y blanda. En la semana del 3 de abril, Will se colocó en el número 73, la semana anterior estaba en el 233. Ha estado 16 semanas en el listado desde su debut.

¿De qué trata el libro de Will Smith?

En esta obra biográfica se cuentan los inicios de Will Smith como un joven inseguro hasta convertirse en una estrella del cine y el rap, abarca su historia hasta la edad de 50 años.

“Will Smith pensaba, con razón, que había ganado en la vida: no sólo su propio éxito no tenía parangón, sino que toda su familia estaba en la cúspide del mundo del espectáculo. Sólo que ellos no lo veían así: se sentían más bien como artistas estrella de su circo, un trabajo de siete días a la semana para el que no se habían apuntado”, describe la sinopsis.

A través de sus páginas se relata el abuso físico que vivió su madre con su padre, incluso menciona que en una ocasión Will pensó en empujarlo por las escaleras, así como pensamientos sobre suicidio que tuvo a los 13 años, mientras vivía en un ambiente de violencia doméstica.

También menciona sus vivencias con bromas racistas, así como su romance con Jada y los retos de interpretar papeles como el de Muhammad Ali en la cinta Ali (2001).

En el libro se describe: “Will Smith, un niño inseguro criado en el tenso oeste de Filadelfia, se convirtió primero en una de las mayores estrellas del rap de su era y luego en una de las mayores estrellas de Hollywood de todos los tiempos, con una sucesión de éxitos de taquilla que muy probablemente no se interrumpirá nunca”.

